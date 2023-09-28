Волгоград, 28 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой продолжает работать, но каких-либо проектов в настоящее время нет. Об этом сообщила 28 сентября представитель фонда, комментируя появившиеся в Сети сообщения о закрытии организации.

Kremlin.ru Елена Исинбаева

«Фонд не закрылся, фонд работает. То, что фонд закрылся, — это всё неправда», — сказала ТАСС представитель фонда в Волгограде.

Она пояснила, что организация с некоторого времени не получает пожертвований. Проектов у фонда пока нет, «так как не было бюджета». Ранее проекты прекращались из-за пандемии коронавируса.

Благотворительный фонд, в котором Исинбаева является президентом, зарегистрирован в Волгограде. По данным платформы СПАРК, финансовые операции у фонда в настоящее время отсутствуют. По состоянию на конец 2022 года на балансе числилось немногим более 2 млн рублей, в налоговый орган была подана нулевая отчётность.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году Исинбаевой присвоили звание майора ВС России. Тогда же она заключила пятилетний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

После того, как летом текущего года испанское издание El Digital Sur выпустило о спортсменке большую статью, на неё обрушилась волна критики с украинской стороны. В статье говорилось, что Исинбаева, возобновляющая работу в МОК, остаётся в звании майора ВС РФ и поддерживает спецоперацию на Украине. Олимпийская чемпионка в ответ на это заявила, что её воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, были «номинальными». За это её снова подвергли критике, теперь уже в России.