Париж, 23 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не приняла участие в парижской сессии Международного олимпийского комитета, сообщил 23 июля директор по корпоративным коммуникациям спортивной организации Кристиан Клауэ в соцсети X (бывший Twitter).

Marcelo Machado De Melo/Global Look Press Елена Исинбаева

По его словам, также на мероприятие не приехал председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Причины их отсутствия Клауэ не раскрыл.

На открытии заседания генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер отметил, что оба члена принесли свои извинения за отсутствие.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля МОК заявил, что Исинбаева покинет пост в комиссии атлетов после проведения Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока её полномочий. В августе 2016 года российскую спортсменку избрали в комиссию атлетов МОК на восьмилетний срок. В 2023 году она стала членом комиссии по олимпийскому образованию.

22 июля стало известно, что Исинбаева не сможет претендовать на статус почётного члена Международного олимпийского комитета. Она является членом МОК на протяжении восьми лет, а для получения статуса необходимо проработать в организации минимум десять лет и иметь перед ней исключительные заслуги.