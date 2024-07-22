Лозанна, Швейцария, 22 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка, легкоатлетка Елена Исинбаева не сможет претендовать на статус почётного члена Международного олимпийского комитета, сообщили 22 июля в организации.

РИА Новости/Нина Зотина Елена Исинбаева

Исинбаева является членом МОК на протяжении восьми лет. В состав комиссии спортсменов она вошла в 2016 году, а для получения почётного статуса необходимо проработать в организации минимум десять лет и иметь перед ней исключительные заслуги.

«Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечёт с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже», — процитировала «Газета.Ru» слова пресс-службы МОК.

Сейчас почётными членами МОК являются 38 человек, среди которых почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и российский пловец Александр Попов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что в Олимпиаде-2024 в Париже примут участие 15 атлетов из России. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе, без какой-либо символики страны. Также к соревнованиям не допустят тех спортсменов, кто публично заявлял о поддержке СВО или подписывал контракт с силовыми структурами.

Ранее президент Владимир Путин назвал такое отношение к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он подчеркнул, что страна будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.