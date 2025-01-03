Москва, 3 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала смерть тренера Евгения Трофимова.

Григорий Сысоев/РИА Новости Елена Исинбаева и ее тренер Евгений Трофимов

«Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью, он был для меня примером во всём. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером», — указала она в публикации во «ВКонтакте».

Трофимов родился в 1944 году в Кузнецке Пензенской области. С 2006 года он занимал пост старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике (в прыжках с шестом). Личным тренером Исинбаевой Трофимов был в 1997–2006 и 2010–2013 годах.

Как передавало ИА Регнум, 3 января пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Евгений Трофимов скончался на 81-м году жизни. Тренер воспитал многих победителей и призёров международных и всероссийских соревнований, медалистов чемпионатов СССР и России, отметили в ВФЛА. Трофимову ранее были вручены несколько государственных наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, отметила также пресс-служба.