Санкт-Петербург, 6 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева могла бы будучи членом комиссии Международного олимпийского комитета представить там позицию российских спортсменов, заявил 6 сентября двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Сергей Карпухин/ТАСС Елена Исинбаева

«Елене Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов», — сказал Васильев РИА Новости.

Он пояснил, что позицию России в МОК никто не слышит, её воспринимают в штыки.

«Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — отметил спортсмен.

Исинбаева 6 мая 2015 года заключила контракт на службу в Вооружённых силах России сроком на пять лет. Капитана Исинбаеву назначили на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Тогда она заявила, что «безумно рада» вернуться в ряды ЦСКА, и сравнила этот клуб с большой семьёй. Через десять дней, 16 мая, ей присвоили воинское звание майора. 18 августа 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК.

После того как издание El Digital Sur в июле этого года привлекло внимание к живущей в Испании Исинбаевой, упомянув её звание майора, спортсменка в соцсети заявила, что её звание носит номинальный характер и что она никогда не служила в Вооружённых силах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что обратится к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой лишить Исинбаеву воинского звания. Он назвал поступок спортсменки предательством.

Российский министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым подобное отношение к воинскому званию. Он сказал, что в российском обществе к заявлению Исинбаевой отнеслись крайне негативно.