Москва, 20 июля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). У прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки истёк срок полномочий.

Kremlin.ru Елена Исинбаева

По мнению Вяльбе, Исинбаева и не особо представляла Россию в МОК, и в принципе, комитет исключил Россию из состава.

«Мне вообще пофигу, что делает там Исинбаева. Разве она представляла в комиссии МОК Россию?! Мне реально всё равно на неё. Не знаю, сможет ли кто-то представлять нашу страну в комитете вместо Исинбаевой. МОК же приостановил членство России. Так что мы уже не входим туда. О чём можно говорить?» — цитирует лыжницу Sport24.

На счету Исинбаевой 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Исинбаева покинет пост в комиссии атлетов МОК после проведения Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока её полномочий.

В августе 2016 года её избрали в комиссию атлетов МОК на восьмилетний срок. В 2023 году она стала членом комиссии по олимпийскому образованию.

В 2024 году Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

19 июля стало известно, что в Олимпиаде-2024 в Париже примут участие 15 атлетов из России. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе, без какой-либо символики страны.

Елена Вяльбе поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады в Париже. Она заявила, что соревнования, вероятно, будут «убожеством», и подчеркнула, что не намерена следить за ними.