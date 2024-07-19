Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Российская двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет пост в комиссии атлетов МОК после проведения Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока её полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.

Станислав Красильников / ТАСС

В августе 2016 года её избрали в комиссию атлетов МОК на восьмилетний срок. В 2023 году она стала членом комиссии по олимпийскому образованию.

В 2024 году Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что в Олимпиаде-2024 в Париже примут участие 15 атлетов из России. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе, без какой-либо символики страны.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что олимпийские соревнования без российских атлетов станут ущербными. Он также подчеркнул, что спортсмены России являются лидерами многих направлений, в связи с чем их отсутствие сделает некоторые состязания неинтересными.