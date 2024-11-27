Москва, 27 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в в беседе с ИА Регнум ответил на вопрос, не опасается ли он исков после своих заявлений, например, со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которую он оскорбил в своих соцсетях.

РИА Новости

«Я готов как Гагарин и Титов». У меня «вскипает разум возмущённый» когда Вяльбе голословно называет двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву почему-то предателем. Я считаю, что никто не даёт права навешивать ярлыки и уничижительно называть уважаемую спортсменку», — заявил комментатор.

25 ноября Губерниев у себя в Telegram-канале выложил фото Вяльбе, и пост с негативными высказываниями. Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» раскритиковала Елену Исинбаеву и назвала её предателем Родины. Вяльбе также отметила, что не понимает, как человек, живущий в Испании может представлять Россию в Международном олимпийском комитете.

Губерниев в ответ выложил пост с негативными высказываниями, в которых оскорбительно отозвался о Вяльбе.

«Елена Исинбаева — легенда российского и мирового спорта, которая неоднократно поднимала флаг под гимн нашей страны, она установила мировые рекорды, бегала круги почета, и подарила стране немало волшебных незабываемых минут. Где ей жить — это право Елены Исинбаевой. Она не позволяла себе никаких высказываний в отношении России. Она просто выбрала немножко другой путь», — заявил телеведущий ИА Регнум.

Губерниев отметил, что Исибаеву не признали иноагентом.

«Поэтому, когда Елена Вяльбе голословно называет Елену Исинбаеву почему-то предателем, у меня, как у нормального человека, «вскипает разум возмущённый». Я считаю, что никто не даёт права навешивать ярлыки и уничижительно называть уважаемую Елену Исинбаеву», — добавил спортивный комментатор.

Исинбаева в мае 2015 года заключила контракт с Вооружёнными силами России сроком на пять лет. Капитана Исинбаеву назначили на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Тогда она заявила, что «безумно рада» вернуться в ряды ЦСКА, и сравнила этот клуб с большой семьёй. Вскоре ей присвоили воинское звание майора. 18 августа 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК. При этом Вяльбе отмечала, что легкоатлетка никак не проявила себя в защите прав российских спортсменов.

Издание El Digital Sur привлекло внимание к живущей в Испании Исинбаевой, упомянув её звание майора. После этого спортсменка в социальной сети написала, что её звание носит номинальный характер и что она никогда не служила в вооружённых силах.

В Минспорта назвали недопустимым подобное отношение к воинскому званию.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по этике провела расследование в отношении Елены Исинбаевой и пришла к выводу, что олимпийская чемпионка не поддерживает специальную военную операцию России на Украине, а также не имеет отношения к силовым ведомствам и армии РФ. Это позволило Исинбаевой сохранить пост в МОК.