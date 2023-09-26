Москва, 26 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не знакомы какие-либо действия двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которые можно было бы счесть за предательство Родины.

Нина Зотина/РИА Новости Елена Исинбаева

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы продавала Родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — отметил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Исинбаева 6 мая 2015 года заключила контракт на службу в Вооружённых силах России сроком на пять лет. Капитана Исинбаеву назначили на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Тогда она заявила, что «безумно рада» вернуться в ряды ЦСКА, и сравнила этот клуб с большой семьёй. Через десять дней, 16 мая, ей присвоили воинское звание майора. 18 августа 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК.

Издание El Digital Sur в июле текущего года привлекло внимание к живущей в Испании Исинбаевой, упомянув её звание майора. После этого спортсменка в социальной сети написала, что её звание носит номинальный характер и что она никогда не служила в Вооружённых силах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что обратится к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой лишить Исинбаеву воинского звания. Он назвал поступок спортсменки предательством.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым подобное отношение к воинскому званию. Он сказал, что в российском обществе к заявлению Исинбаевой отнеслись крайне негативно.

Как передавали СМИ, ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Исинбаева должна перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России. Кроме того, Вяльбе сказала, что Исинбаева «предаёт Родину».