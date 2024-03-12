Материалы с тегом «Дмитрий Губерниев»
Комментатор Губерниев заявил, что его выселили на улицу
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила комментатору Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в «Малиновке» во время чемпионата России. Об этом 12 марта он сообщил в своём в Telegram-канале. «Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в «Малиновке»...
12 марта 2024
Губерниев жёстко ответил на оскорбления тренера лыжников Сорина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко ответил на высказывание старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина после инцидента, произошедшего 8 марта в Сочи с участием лыжниц. Губерниев назвал Сорина крепостным крестьянином, который живёт при крепостном праве. «И ещё для...
12 марта 2024
Губерниев назвал Вяльбе преступницей после падения лыжниц на Спартакиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Свою оценку он дал после случившегося 8 марта в Telegram-канале. «Лыжницы...
8 марта 2024
Губерниев ответил на слова Вяльбе о зависти иностранцев к России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Об этом 15 февраля сообщает Sport24. По его словам, иностранцы могут завидовать России в лыжах, но в биатлоне точно нет. «Продолжая...
15 февраля 2024