Москва, 3 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не считает главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшей лыжницей XX века.

Дарья Драй ИА REGNUM

Журналист перечислил, кого из спортсменок, по его мнению, можно так назвать. Он вспомнил об олимпийских чемпионках Галине Кулаковой, Раисе Сметаниной и Клавдии Боярских.

«И этот титул принадлежит точно не Вяльбе. У нас есть Кулакова, Раиса Сметанина или Клавдия Боярских, трижды олимпийская чемпионка 1964 года», — отметил Губерниев в разговоре с прессой, который он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Телеведущий также отметил, что когда-то вёл праздник по случаю юбилея Кулаковой, на который не приехала Вяльбе. Комментатор считает, что спортсменка не посетила мероприятие из-за него. Вместе с тем Губерниев признался, что раньше был болельщиком Вяльбе.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Губерниев жёстко раскритиковал Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Он назвал преступниками тех, кто принимал решение о проведении гонки. Комментатор пояснил, что лыжницы бежали не по лыжной трассе, а биатлонной, которая считается самой сложной в мире