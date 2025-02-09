Новосибирск, 9 февраля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Роман Скворцов, благодаря усилиям врачей, пришел в себя после того, как попал в реанимацию в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил его коллега, журналист Дмитрий Губерниев.

Станислав Красильников/ТАСС

«Роман Скворцов в сознании <…> Состояние стабилизировалось», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он поблагодарил врачей, в том числе бригаду скорой помощи, а также минспорт и минздрав Новосибирской области. Сковорцову ещё придется некоторое время провести в больнице на стационаре.

Как передавало ИА Регнум, ранее вечером 9 февраля Губерниев сообщил, что Скворцова положили в реанимационное отделение одной из больниц в Новосибирске. Журналист не назвал причину, по которой комментатору потребовалась медицинская помощь.