Москва, 30 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Российский комментатор Дмитрий Губерниев пристыдил чиновников Забайкальского края за то, что они до сих пор не увековечили память чемпиона мира по биатлону в составе сборной СССР Геннадия Ковалёва, который недавно скончался.

Союз биатлонистов России

«В общем, в самое ближайшее время просто необходимо увековечить память Геннадия Ковалёва! Давайте беречь живых! И помнить тех, кто ушёл», — указал он в публикации в своём Telegram-канале.

Губерниев отметил, что при жизни Ковалёва так и не удалось добиться переименования школы по биатлону в его родном Забайкальском крае в честь прославленного спортсмена.

По словам комментатора, особенно стыдно за это упущение должно быть чиновникам министерства спорта Забайкальского края и Союза биатлонистов России, ведь заявки на переименование поступали им ещё с лета.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Ковалёв умер в возрасте 79 лет. Он являлся заслуженным мастером спорта СССР, а также в последние годы жизни возглавлял Федерацию биатлона родного Забайкальского края.

В 1972 году спортсмен принял участие в Олимпийских играх в японском Саппоро. А на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде Ковалёву удалось завоевать золото эстафеты и серебро индивидуальной гонки.