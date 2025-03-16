Москва, 16 марта, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Положительный допинг-тест хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева является проявлением непрофессионализма со стороны бестолкового доктора. Об этом заявил российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Каменев — хороший очень парень, но если сейчас людей ловят на мельдонии, это вопиющий непрофессионализм как с его стороны, так и со стороны бестолкового доктора. Спортсмен сам отвечает, понятное дело, но доктор просто безмозглый», — отметил журналист в беседе с «ВсёПроСпорт».

Губерниев также назвал данную ситуацию вопиющей.

Как передавало ИА Регнум, об обнаружении мельдония в пробе хоккеиста стало известно 15 марта. Каменеву грозит дисквалификация на четыре года. Хоккеист отказался комментировать ситуацию.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что Каменев временно отстранён от участия в матчах турнира из-за нарушения антидопинговых правил. КХЛ получило уведомление от Российского антидопингового агентства о положительной допинг-пробе спортсмена.

Двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов ранее заявил, что считает действия Каменева неумными и безответственными. Фетисов отметил, что о мельдонии знают даже дети, а хоккеист и врачи ЦСКА не должны были допустить подобной ситуации.