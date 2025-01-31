Москва, 31 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов правильно сделал, что уехал тренироваться в Италию. Об этом заявил 31 января спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с изданием «ВсёПроСпорт».

Sergey Elagin/Global Look Press Александр Большунов

По его словам, спортсмену нужно использовать все возможности для тренировок. Другой вопрос, как отнеслась к этому президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая «всех учит Родину любить».

«Куда смотрит Елена Валерьевна Вяльбе? В очередной раз Большунов всех послал, и молодец», — сказал Губерниев.

Как передавало ИА Регнум, накануне Вяльбе сообщила, что лыжник Большунов уехал тренироваться в Европу в соответствии с индивидуальным планом. Она отказалась говорить, как долго спортсмен будет за границей.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в беседе с «Матч ТВ», что Большунов вернётся через три недели, 20–21 февраля. Он отметил, что спортсмен тренируется в Альпах, со здоровьем у него всё в порядке. Заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова сообщила изданию, что военнослужащий Большунов согласовал выезд за рубеж.