Москва, 29 июля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Российского спортивного журналиста и телеведущего Дмитрия Губерниева попросили не возвращаться в Россию после его слов о том, что РФ — не спортивная страна.

Bulkin Sergey/Global Look Press Дмитрий Губерниев

«И ещё раз повторю — мы совсем не спортивная страна. Спорт по большому счёту мало кого интересует», — написал он в своём Telegram-канале.

В комментариях к публикации подписчик призвал Губерниева не возвращаться в страну, так как он «здесь не нужен».

«Идиот, я в Вологде», — ответил ему журналист.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпиады в Париже. По его словам, церемония открытия Игр достойна Олимпиады.

Как передавало ИА Регнум, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр отметилась несколькими казусными ситуациями и подверглась критике по всему миру. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. А при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Возмущение общественности вызвала пародия трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю». Американский предприниматель Илон Маск назвал это вопиющим неуважением к христианам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии.

В Греции церемонию открытия Олимпийских игр назвали «крахом цивилизации». А американская телекоммуникационная компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с организаторами Олимпиады из-за пародии шоу трансвеститов на картину «Тайная вечеря».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение. Он отметил, что Международный олимпийский комитет, согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути».

По решению МОК спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже лишь в нейтральном статусе. Атлеты выступят без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Специального отбора на Игры для россиян и белорусов не предусмотрели, это происходило на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в участии.