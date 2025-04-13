Москва, 14 апреля, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу слов чешского олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли русофоба Доминика Гашека о том, что канадский хоккеист Уэйн Гретцки имеет русские корни.

Global Look Press

На слова Гретцки в честь рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ о том, что его дед — русский, Гашек заявил, что дед Гретцки не имел отношения к России.

«У меня ощущение, что у Гашека началась агония. У него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед. С интересом следим за трансформацией этого человека», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев ВсеПроСпорт.

Издание отмечает, что Гашек после начала спецоперации активно высказывает русофобные мысли, в том числе и в отношении спортсменов из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Доминик Гашек заявил, что дед канадского хоккеиста Уэйна Гретцки не имеет никакого отношения к России. Якобы дед Гретцки был наполовину белорусом, наполовину украинцем, а значит не имел никакого отношения к России.

В феврале советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что Гашек ведёт себя как ненормальный человек, призывая не допускать Россию к участию в Олимпийских играх 2026 года.