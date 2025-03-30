Москва, 30 марта, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева призвали признать иностранным агентом после того, как он заступился за теннисистку Дарью Касаткину, которая решила сменить российское спортивное гражданство на австралийское. Предложение поступило в Telegram-канале журналиста.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

«Ну, сменила и сменила гражданство Касаткина. Я не буду осуждать её. Это её право. Где хочет, там и живёт. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, низко. Человек ищет, где ему лучше, где больше нравится, а рыба — где глубже. Поэтому пожелаем ей удачи, пусть выступает там, где хочет. За Австралию, так за Австралию», — написал 29 марта Губерниев.

Его пост не остался без внимания подписчиков. Нашлись и те кто поддержал комментатора. Однако часть пользователей призвали признать журналиста иноагентом. В свою очередь Губерниев напомнил о получении подобных комментариев в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Теннисистка поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».

Решение Касаткиной сменить спортивное гражданство с российского на австралийское не стало сюрпризом, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, Касаткина давно дистанцировалась от федерации, всё к этому шло.