Москва, 6 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал заявления олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о том, что у международных спортивных лиг и федераций есть «долг» перед Украиной.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Дмитрий Губерниев

Гашек ранее сказал, что некоторые спортивные лиги и федерации, в том числе североамериканская хоккейная лига (НХЛ), теннисные ассоциации (WTA, ATP) и некоторые другие, где выступают российские спортсмены, «вовлечены в пропаганду России» и потому должны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов».

«Он же в политику идёт, а политик из него слабый. Хороший был спортсмен, а сейчас — плохой политик, всё у него мимо: выборы проиграл и пытается обратить на себя внимание. Пытается из кожи вон лезть, чтобы его заметили. Но поскольку он политик — говно, ничего у него не получится, пусть дальше пытается», — сказал Губерниев «Спорт-экспрессу».

В сезоне 2010/11 годов Гашек выступал за московский «Спартак» и играл в шлеме с изображением храма Василия Блаженного. В январе 2024 года олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов предложил Гашеку, регулярно выступающему с антироссийскими высказываниями, вернуть заработанные в России деньги, но тот ответил отказом.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Гашек раскритиковал руководство НХЛ за допуск к соревнованиям российских хоккеистов. В ответ экс-тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин вслед за Фетисовым призвал чешского экс-хоккеиста вернуть заработанные в России деньги.

26 ноября Гашек раскритиковал идею проведения «Вечера русского наследия» во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он заявил, что лига «сошла с ума», придумав такой проект в период конфликта на Украине.