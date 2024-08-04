Москва, 4 августа, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер достойно выступили в финале Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Они на равных сражались с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, оценил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Panoramic/Global Look Press

«Это был великий финал. Равная борьба, но проиграли. Спасибо за игру. Поздравляю с серебром… И весь мир знает, что наши девочки из России!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в борьбе за золото Олимпиады в женском парном разряде дуэту из Италии Ясмин Паолини и Саре Эррани. Первый сет закончился в пользу россиянок (6:2), однако они уступили в двух следующих партиях (1:6, 7:10).

Также 4 августа прошёл финал мужского одиночного турнира Олимпиады. Золото выиграл сербский теннисист Новак Джокович. В финале он в двух сетах переиграл испанца Карлоса Алькараса.