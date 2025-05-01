Москва, 1 мая, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов 1 мая заявил об опасениях, что борьба между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и претендующим на пост главы ФЛГР спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым приведет к развалу в этой области спорта подобно тому, как это произошло в биатлоне.

Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC Александр Тихонов

«Не дай бог в лыжных гонках повторить историю биатлона. Пока в Союзе биатлонистов России (СБР) была моя команда, у нас на крупнейших международных стартах было завоевано 24 золотые медали, 27 серебряных наград и 19 бронзовых. А что мы имеем после нашего ухода?» — процитировало его «РИА Новости».

По мнению Тихонова, после того как он ушел с поста главы СБР, новое руководство там всё полностью развалило. Он отметил, что проблемы в российском биатлоне начались еще до санкций, из него ушли профессионалы, 27 раз у спортсменов выявляли допинг.

Как передавало ИА Регнум, Губерниев в марте 2024 года назвал Вяльбе преступницей, обвинив ее и организаторов в массовом завале в ходе масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи. По его мнению, инцидент произошел из-за того, что спортсменок отправили бежать по самой сложной в мире трассе для биатлонистов.

В марте 2025 года Губерниев заявил, что хочет занять пост главы ФЛГР. Он пообещал искоренить непрофессионализм в федерации за три дня.

Главный секретарь ФЛГР от Вологодской области Елена Тимофеева в апреле рассказала, что Губерниев не может претендовать на пост главы федерации, так как не состоит в ней и даже не подавал заявления. При этом комментатор ранее публиковал снимок свидетельства о членстве в «Федерации лыжных гонок Вологодской области», подписанном главой организации и экс-мэром Вологды Евгением Шулеповым, которого в мае 2024 года задержали по обвинению в превышении полномочий и взяточничестве.

Губерниев после слов Тимофеевой снова опубликовал фотографию свидетельства и заявил, что имеет право претендовать на пост главы федерации. Он также заявил, что кресло под Вяльбе шатается «со страшной силой».