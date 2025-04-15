Москва, 15 апреля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Главный секретарь Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) от Вологодской области Елена Тимофеева заявила, что телеведущий Дмитрий Губерниев не имеет юридических оснований для выдвижения на пост президента организации, поскольку он не числится в составе федерации. Губерниев, в свою очередь, ответил, что имеет полное право выдвигаться на пост главы ФЛГР.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Дмитрий Губерниев

«У нас по уставу членом федерации может быть человек, который написал заявление. Потом это заявление рассматривается президиумом. И только тогда человек становится членом нашей федерации. На данный момент никаких заявлений лично от него (Дмитрия Губерниева) не поступало. Президиум не собирался, протокол не составлялся», — приводит «РИА Новости» слова Тимофеевой.

До этого, 31 июля 2024 года, Губерниев разместил в соцсетях снимок свидетельства, подтверждающего его членство в региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Вологодской области». Документ подписан Евгением Шулеповым, президентом федерации и экс-мэром Вологды, который 15 мая 2024 года был задержан по обвинению в превышении полномочий и взяточничестве в особо крупном размере.

Вместе с этим Губерниев 15 апреля вновь опубликовал снимок свидетельства в Telegram-канале и заявил, что имеет право занять пост главы федерации.

«Еще раз! Имею полное право баллотироваться на пост Главы ФЛГР! Кресло под (действующей главы ФЛГР Елены) Вяльбе шатается со страшной силой, это уже понимают все! Давление нарастает, уверенно иду к победе!» — написал он.

Кроме этого, комментатор отреагировал на слова Тимофеевой, заявив, что «верхушка ФЛРГ оказывает давление на регионы».

«И это значит, я на правильном пути! Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель! Этим руководителем буду я!» — добавил Губерниев.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Губерниев заявил о готовности занять пост руководителя ФЛГР, пообещав покончить с «непрофессионализмом» и «навести порядок».

Губерниев не первый раз обращает пристальное внимание на деятельность ФЛГР и ее действующей главы Елены Вяльбе. В марте прошлого года жёстко раскритиковал Вяльбе и организаторов масс-старта у девушек на Спартакиаде в Сочи, во время которого произошло массовое заваливание участниц. Комментатор назвал преступниками тех, кто принимал решение о проведении гонки.

В ноябре прошлого года он ответил ИА Регнум, что «готов, как Гагарин и Титов», к возможным искам от Вяльбе и иных деятелей, которым открыто хамит в соцсетях. Тогда он негативно высказался о главе ФЛГР после ее критики в адрес двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

4 марта Губерниев раскритиковал работу ФЛГР по организации чемпионата России в Казани. Действия судей он назвал безобразными, как и отношение к зрителям. Отдельно комментатор осудил организаторов за отсутствие официальной информации о санкциях к лыжникам, нарушившим правила во время забегов. Федерация в ответ заявила, что претензии комментатора к судьям обусловлены незнанием правил лыжных соревнований. Все спортсмены, у кого зафиксировали нарушения, были приглашены к судьям для оглашения решений по штрафным санкциям, добавили в ФЛГР.