Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM В России необходимо довести обеспечение граждан социальными выплатами до совершенства. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер, и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями», — заявил Путин.

«Вы и сами знаете, работая близко с людьми, и до меня это постоянно доходит — несмотря на, казалось бы, все отработанные механизмы, в том числе с использованием современных средств и методов, всё-таки сбои происходят. Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать», — указал он.

Путин попросил в таких случаях использовать весь арсенал депутатских и сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному человеку.