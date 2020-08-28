Вильнюс, , 22:20 — REGNUM Власти Литвы ответили на угрозы властей Белоруссии отказаться от литовских портов во внешней торговле. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 августа, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут санкции против его страны. Лукашенко заявил, что «они зажрались и забыли, что такое Беларусь». Он напомнил, что Белоруссия ранее уже сталкивалась с санкциями Запада и сможет преодолеть новые трудности.

Кроме того, в ходе встречи с работниками ООО «Савушкин-Орша» Лукашенко заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

Стоит отметить, что через порты Литвы Белоруссия получает нефть из США.

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.

«Трудно понять, насколько сильно вам нужно быть у власти и ненавидеть свою нацию, чтобы оскорбить ваше государство и его людей из-за униженных амбиций», — пишет Сквернялис.