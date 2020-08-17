Ташкент, , 10:10 — REGNUM Призыв президента США Эммануэля Макрона о поддержке демонстрантов в Белоруссии — это лицемерие. Об этом 17 августа на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она задалась вопросом, когда французский лидер поддержит движение желтых жилетов у себя в стране, а лидеры стран ЕС — протестные акции на своей территории. «Лицемерие как оно есть», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Эммануэль Макрон призвал Евросоюз продолжать мобилизацию вместе с демонстрантами в Белоруссии.

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