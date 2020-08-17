Минск, , 10:43 — REGNUM Белорусское правительств в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным главой государства. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом-интернет портале.

Согласно документу, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава совета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% избирателей.

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