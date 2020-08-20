Минск, , 22:01 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает экономическую программу оппозиционного координационного совета «кошмарным сном» для экономики страны.

Об этом он сообщил 20 августа в эфире телеканала ОНТ.

«Мы видим, что строится так называемая программа не в пользу чего-то, а от противного — давайте уйдем оттуда, и тогда заживем хорошо. Но мы — те, кто реалисты и кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется», — сказал Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа, согласно которым победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, оппозиция не признала их и организует беспорядки и акции протеста. От проверки итогов голосования оппозиция страны отказывается и требует «транзита власти».

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