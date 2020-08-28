Минск, , 14:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить странам, которые введут ограничительные меры против республики. Об этом Лукашенко заявил на встрече с работниками ООО «Савушкин-Орша».

"Если они (Польша и Литва) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — сказал Лукашенко.

По его словам, эти страны «зажрались и забыли, что такое Белоруссия», республика уже сталкивалась с санкциями и сможет преодолеть новые трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз не признал нынешнюю президентскую кампанию в Белоруссии демократическими выборами, отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом и 19 августа анонсировал расширение санкций в отношении официального Минска. Об этом в тот же день по итогам состоявшегося саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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