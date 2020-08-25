25 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Белорусы, украинцы и русские, чьими предками были восточные славяне, являются частями одного большого русского народа. Россия, Украина и Белоруссия – это единое целое, общее культурное, цивилизационное пространство, часто называемое Русским миром по аналогии с испано-латинским, англо-саксонским, арабским, тюркским и другими мирами и цивилизациями.

ИА REGNUM, , 14:45 — REGNUM Украина и Россия находятся в состоянии конфликта, внутренний конфликт переживает сейчас и Белоруссия. Однако именно в это время пора думать об общем государстве или тесном союзе государств — военном, культурном, экономическом, политическом, цивилизационном. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников, писатель Андрей Геращенко.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Андрей Евгеньевич, по Вашему мнению, как повлияет нынешний конфликт в Белоруссии на реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии?

Я думаю, что события последнего времени ясно и убедительно дали понять роль и место Республики Беларусь в Европе и даже мире в целом. Идеи стать неким мостом между Востоком и Западом, стать узлом «интеграции интеграций», пересечением торговых путей Китая и Европы, «России и Европы», стать «донором мира и стабильности» оказались в значительной степени утопичными, напоминающими призывы мультяшного кота Леопольда — «Ребята, давайте жить дружно!».

Заметна пробуксовка в строительстве Союзного государства, которое мне всё больше напоминает долгострой, где на табличке написано: «Объект соцкультбыта. Стройка завершится в 2005, 2020. 2030 и т. д. годах». Иначе говоря, саму стройку и объект никто не отменял, но на кучах гравия и песка уже выросли берёзки.

Пришло время «приводить стройку в порядок» и возвращаться к тому, что мы — один народ с общими историей, культурой, языком, религиозным наследием. Нужно идти вперёд в союзном строительстве, в российско-белорусской интеграции.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Будущее для Белоруссии имеет два варианта — стать санузлом в санитарном кордоне Запада на границах с Россией или остаться свободной независимой страной, опирающейся на союзные отношения с Россией. Третьего не дано.

ИА REGNUM: А если гипотетически представить третий вариант?

Третье — это вечные латушки и якубовичи, которые будут льстить Западу, прикрываясь тем, что они «защищают суверенитет от поползновений России», вечные потрясения и нестабильность (Павел Латушко — бывший министр культуры, сторонник политики «белорусизации», позднее перешедший в стан противников Александра Лукашенко; Павел Якубович — пропагандист, бывший главный редактор издания администрации Лукашенко «Советская Белоруссия», в настоящее время пенсионер. — прим. ИА REGNUM). Нельзя сидеть на расползающихся стульях. По крайней мере — неопределённо долго.

В прошлом году были сорваны торжества в связи с 20-летним юбилеем союзного строительства. Что тогда помешало принять пакет «дорожных карт» об углублении экономической интеграции?

Свою роль здесь сыграло множество факторов. Основная проблема — некий сиюминутный подход к данному вопросу, как в Белоруссии, так и в России. А ведь это не вопрос тактический, а вопрос стратегический — то важнейшее направление, куда мы должны двигаться.

Тема Союзного государства до 2019 года была почти в замороженном состоянии. Её нужно было обсуждать экспертным сообществом, на площадках народной дипломатии, и, что важно, вести постоянные российско-белорусские консультации на уровне руководства двух стран. Этого, увы, не было.

Совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Москва, 18 ноября 2019 года Mid.ru

ИА REGNUM: Кто же препятствовал такому обсуждению?

Полагаю, что виноваты обе стороны и те люди, которые как в России, так и в Белоруссии не смогли найти нужных компромиссных решений. Проще всего, конечно, обвинять во всём друг друга. Однако мы не в суде, и меня, как человека, интересует не установление факта виновности кого-то в почти замершем союзном строительстве, а то, что по этому самому факту «мы строили-строили, и так пока ничего и не построили».

Все эти отговорки — мол, мы разные по размеру, количеству населения, общественному строю и прочее — несостоятельны. Всё это было понятно изначально.

Пока обеим сторонам я бы поставил по жирной «двойке» — преуспели разве что во взаимных упрёках. На страницах СМИ и вовсе дошли до оскорблений друг друга.

А ведь выросло новое поколение россиян и белорусов, которое не жило в СССР. И этот союзный «долгострой» им непонятен в первую очередь, а остальных раздражает — говорильни много, а стройка стоит. Увы, упор на сугубо национальные интересы (или их субъективную трактовку) не позволили достичь окончательных договорённостей, хотя по подавляющему большинству позиций согласие намечалось.

ИА REGNUM: Возможен ли прогресс в реализации договора о СГ в нынешнем году, учитывая последствия пандемии и активность противников белорусско-российского объединения?

Я уверен, что будущее России и Белоруссии, и даже пока захваченной Западом Украины — в общем государстве или тесном союзе наших государств, военном, культурном, экономическом, политическом, цивилизационном. Поэтому строительство Союзного государства нужно не только продолжить, но и ускорить, пойдя на взаимные уступки друг другу ради большой цели и задачи вместе выстоять в геополитических мировых потрясениях.

Но это необязательно вопрос даты. Чем быстрее, тем лучше, но работа эта должна идти. События лета 2020 года, которые ещё продолжаются, уже показали, что нас ожидает в виде постоянных проблем и политических кризисов, если мы не решим вопрос формирования и надёжного существования Союзного государства России и Белоруссии. Уверен, что понятие «Союзное государство» должно быть закреплено в Конституциях России и Республики Беларусь.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вы заканчиваете работу над своей новой книгой о Союзном государстве, как нас проинформировали. Верно ли это и, если да, то к какие темы Вы в ней анализируете?

Книга называется «Белая Русь от древнейших времён до современности». Она выйдет в свет ориентировочно в сентябре 2020 года.

Союзное государство России и Белоруссии — финальная тема книги. А перед этим описывается история белорусского народа, история Белой Руси, потому что оттуда, из глубины веков восходит мощный стержень нашего единства.

Мы прошли непростой исторический путь. Белорусы, украинцы и русские, чьими предками были восточные славяне, являются частями одного большого русского народа или — если так кому-то больше нравится — тремя чрезвычайно близкими народами русского корня и древнерусского происхождения.

Россия, Украина и Белоруссия — это единое целое, общее культурное, цивилизационное пространство, часто называемое Русским миром по аналогии с испано-латинским, англо-саксонским, арабским, тюркским и другими мирами и цивилизациями.

Вся история белорусского народа — это путь борьбы за свою свободу и свою русскость. После периода монголо-татарского нашествия и феодальной раздробленности на Руси, распада на уделы мощного Полоцкого княжества современные белорусские земли попали в зависимость от молодой, только что объединившейся Литвы, чьи дружины наши предки (князья) часто использовали в качестве союзников как против внешней угрозы (прежде всего против крестоносцев и кочевников-ордынцев), так и в междоусобной борьбе.

Великое княжество Литовское и Русское стало синтезом княжеской языческой Литвы и княжеской православной Белой Руси: объединение происходило как мирным путём династических браков, так и военным — в результате походов, стычек и военных переделов границ литовских и русских феодалов. Государственным языком княжества, как и языком большинства его населения, был русский язык, который сейчас многие называют «старобелорусским».

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Средневековье стало ареной соперничества Литовской Руси и Московской Руси за историческое наследство Киевской Руси. Борьба шла с переменным успехом, но постепенно стала склоняться в сторону Москвы как главного центра собирания древних русских земель. Во многом это было связано с тем, что языческая княжеская элита Литвы приняла католичество и постепенно стала доминировать в княжестве. В итоге возникло противоречие между католической верхушкой ВКЛ и большинством его православного населения. В Московской Руси такой проблемы не было.

Верхушка русской православной знати в ВКЛ стремилась избавиться от засилья литовских католических князей и всё больше смотрела в сторону Москвы. Исход борьбы Литвы и Москвы за Белую Русь был предопределён, и католическая литовская верхушка (во многом русская по своему происхождению), опасаясь за своё доминирующее положение, пошла на сближение с католической Польшей. Воспользовавшись ситуацией, Польша присоединила к себе обширные земли современной Украины, а ВКЛ скукожилось до современных Литвы и Белоруссии.

Именно тогда во многом начались процессы обособления частей русского народа: белорусов и украинцев. Первые составили костяк оставшихся территорий ВКЛ, а вторые оказались в пределах польских коронных земель. Две западные части русского народа оказались разделены хоть и не государственными, но всё же административными границами — ВКЛ хоть и было зависимо от польской короны, но имело большую степень автономии, затем постепенно сошедшую на нет.

В образовавшейся в результате унии Речи Посполитой главенствующее положение занимали поляки, польская шляхта и польская католическая церковь. Католическая верхушка ВКЛ не имела такого влияния и была зависима от Польши. Русская православная знать постепенно теряла свои права. Наиболее бесправным было русское крестьянство Белой Руси, которое испытывало как классово-имущественное, так и национальное и религиозное притеснение, наступление на свои вековые русские обычаи и русский образ жизни.

Католическая церковь на территории ВКЛ вела активную наступательную политику и, следуя логике правящего польского класса, желающего упрочить унию короны и княжества, стремилась всячески продвигать идеи религиозной унии. Старая русская православная элита за столетия постепенно ополячивалась, переходила в католичество, потому что этот путь открывал возможности для карьеры, закрепления статуса, сохранения старых и приобретения новых богатств.

Конечно, всё это сопровождалось яростной борьбой белорусов за свою свободу. Столетиями по Белой Руси прокатывались восстания, а главными союзниками белорусов были запорожские казаки и Русское царство. Украинский народ частично смог воссоединиться с Россией по итогам Переяславской рады, а у белорусов это получилось лишь почти полтора столетия спустя по итогам трёх разделов Речи Посполитой, когда Белая Русь соединилась с Российской империей и вновь стала свободной.

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР. 1939

После Первой мировой войны и революции белорусы, как и украинцы, оказались вновь разделёнными: западные территории вновь оказались под польской оккупацией. Но в 1939 году в результате Освободительного похода Красной Армии наш народ (как и украинский) вновь стал одним целым. В составе СССР была образована Белорусская ССР, накануне Великой Отечественной войны она укрупнилась почти вдвое за счёт воссоединения с Западной Белоруссией.

В ХХ веке нам довелось пережить самую кровопролитную войну в истории человечества. Белая Русь была сожжена и разрушена, но благодаря помощи всего СССР, и прежде всего русского народа, БССР была возрождена. В 1991 году распался Советский Союз. Белорусы хотели его сохранить, но события пошли по трагическому пути распада нашей общей Родины.

Вот уже три десятилетия существует независимая Республика Беларусь. Но белорусский народ хранит традиции общерусского единства, подтверждением чего является строительство Союзного государства России и Белоруссии. С нами обязательно будет и Украина. Обо всём этом и рассказывается в данной книге, ставшей логическим продолжением моей книги «Очерки по истории Полоцка и Белой Руси», вышедшей в 2013 году.