Вильнюс, , 13:22 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву после выборов главы государства, состоявшихся в стране 9 августа, сообщила о главном условии своего возвращения в страну. Она рассказала об этом 21 августа на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности», — заявила Тихановская в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом к рабочим страны продолжать и развивать забастовки на белорусских предприятиях.