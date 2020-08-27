Киев, , 16:46 — REGNUM Украина готова оказать помощь тем гражданам Белоруссии, которые нуждаются в дополнительной защите, заявил сегодня, 27 августа, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

На Украине Александр Горбаруков

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Он отметил, что граждане Белоруссии, «которые испытывают давление или преследования», могут всегда получить его на Украине.

«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам», — уточнил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первые лица Украины, в т. ч. президент Зеленский, не раз публично заявляли, что Киев никак не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Вместе с тем ряд депутатов и общественных деятелей обратились к власти с призывом обеспечить возможность массового переезда в страну белорусских специалистов, особенно из IT-индустрии.