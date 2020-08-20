Минск, 20 августа 2020, 10:58 — REGNUM Дата утверждения депутатами палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента республики) кандидатуры нового главы правительства страны пока не обсуждалась. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе белорусского парламента.
«Пока вопрос о созыве внеочередной сессии парламента не обсуждался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Также там указали, что очередная сессия Национального собрания Белоруссии должна быть открыта 2 октября.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым главой правительства республики Романа Головченко с последующим согласованием данного решения с парламентом страны.