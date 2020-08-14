Минск, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 14 августа, в Минске на площади Независимости граждане Белоруссии выражали недовольство продолжением правления Александра Лукашенко. Участники многотысячной акции требовали отставки главы МВД, обвиняя министра и его подчинённых в крайней жестокости к протестующим (массовые акции протеста проходят с 9 августа 2020 года). «Уходи!», — скандировали собравшиеся на площади, требуя ухода Лукашенко с поста президента. Митингующие и охрана Дома правительства вели себя корректно и не допускали провокаций. Численность манифестантов, их лозунги и обстановка на месте события — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Протестующие на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM