Минск, , 13:40 — REGNUM Число участников акции протеста, которая прошла в Белоруссии 16 августа, не превышает 40 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Змагар ИП», прикрепив сделанные из космоса фотографии.

Протесты Минск Telegram-канал Змагар ИП

Авторы телеграм-канала утверждают, что у них появились снимки из космоса с хорошей детализацией в самый пик сбора оппозиции у стелы «Минск — город Герой».

«Мы не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером. Итого общая численность собравшихся составила не более 40 тысяч человек. И это столица, Минск! Что уж говорить про регионы», — говорится в сообщении.

Напомним, после окончания голосования в ходе очередных выборов президента Белоруссии, на которых Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80%, постсоветскую республику захлестнула волна протестных акций.

Накануне, 16 августа, в крупных городах Белоруссии, а также в Минске прошли митинги противников Лукашенко.

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