Минск, , 13:19 — REGNUM В Белоруссии из СИЗО освободили почти всех задержанных в ходе несанкционированных акций протеста. Об этом 17 августа сообщили в генпрокуратуре республики.

СИЗО 1 МВД, Володарка © ИА REGNUM

Отмечается, что генпрокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

«Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным ЦИК, в ходе выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,12% избирателей.

Сразу после оглашения предварительных итогов голосования в Белоруссии начались акции протеста несогласных с результатами выборов. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости