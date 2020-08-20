Минск, , 19:03 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил 20 августа с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом ситуацию в постсоветской республике. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Белоруссии, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, во время президентской кампании 2020 года, завершившейся массовыми выступлениями против продолжения правления Александра Лукашенко, официальный Минск демонстрировал «многовекторную» внешнюю политику и открыто обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела постсоветской республики. Тем не менее США и ЕС не признали итоги президентской кампании в Белоруссии демократическими выборами и пригрозили возобновлением санкций.

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