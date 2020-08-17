Лондон, , 11:37 — REGNUM Великобритания не признает результаты выборов президента в Белоруссии, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Великобритания не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов», — написал он в своем Twitter.

Он также призвал к «срочному расследованию при посредничестве ОБСЕ многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий».

Как сообщалоИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% избирателей.

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости