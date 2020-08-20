Таллин, , 17:38 — REGNUM Власти Белоруссии не впустили на территорию страны журналистов Эстонской телерадиокомпании (ERR) Вахура Лаури и Антона Алексеева, сообщает 20 августа телеканал ERR.

По словам журналистов, в аэропорту Минска им отказали во въезде по причине отсутствия аккредитации. При этом сотрудники СМИ считают, что заявку на аккредитацию подали вовремя, но МИД Белоруссии затянул её рассмотрение.

«Кажется, они решили не пускать сейчас в страну иностранных журналистов», — сказал Лаури и добавил, что среди недопущенных лиц видел польских, немецких и грузинских граждан.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что во въезде в страну было отказано 17 иностранным журналистам, которые скрывали истинные цели въезда в республику и пытались выдать себя за туристов.

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