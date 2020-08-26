Москва, , 08:08 — REGNUM Российская валюта страдает вместе с белорусским рублем

Рубль 26 августа подешевел к иностранным валютам с открытия торгов на Мосбирже и ускорил падение на вечерних торгах. Давление на него оказало увеличение политических рисков вокруг России из-за Белоруссии и госпитализации Навального, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также на российскую валюту повлияло снижение спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых выплат.

Тторги по рублевым парам завершились ростом. Доллар США укрепился против рубля на 0,88%, до 75,32 руб., евро — на 1,39%, до 89,18 руб., британский фунт — на 1,64%, до 99,02 руб.

Массовые протесты и столкновения с силовыми органами Белоруссии нанесли серьезный удар по долговому рынку страны и национальной валюте. С 22 июля курс USD/BYN вырос на 10% и 26 августа достиг максимума в 2,61 белорусских рублей.

Под давлением оказались белорусские государственные долговые бумаги. Из-за роста доходности облигаций Белоруссия попросила у России помощи с долгами на $1,6 млрд.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель требуют от российских властей прозрачного расследования инцидента с Навальным и наказания виновных. Свои заявления они делают на основании результатов обследования пациента немецкими специалистами в клинике Charite. Врачи считают, что Навального отравили.

Ожидается, что эта тема будет затронута на предстоящем в Берлине 27−28 августа неформальном Совете ЕС по иностранным делам. Для России, рубля и облигаций это плохой знак, так как США и Еврозона сохранят существующие санкции против России и могут ввести новые.

Сегодня, 26 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45,96. Рост нефтяных котировок не может перебить негатив от геополитики и защитить рубль от ослабления.

Цена на Brent повышалась до $46 на фоне приближающегося урагана Лаура. Власти двух южных штатов США — Техаса и Луизианы — приняли решение об эвакуации 585 тысяч человек. Ожидается, что «Лаура» выйдет на берег поздно вечером 26 августа или рано утром 27 августа.

Несмотря на рост нефтяных котировок российская валюта остается под давлением пока не спадет напряжённость в Белоруссии и окончательно не прояснится ситуация с А. Навальным.

У пары доллар/рубль динамика совпадает с парой USD/BYN. Продолжит ослабляться белорусский рубль, ослабится и российская валюта. Ближайший уровень сопротивления для пары доллар/рубль находится на уровне 76,50 руб.

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