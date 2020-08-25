25 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 10:55 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает на среду, 26 августа, большое совещание с участием всех парламентских фракций и групп, включая оппозиционные, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. «Хотя у нас имеют место разногласия по многим вопросам, пока что есть очень хороший ответ на эту инициативу, — заявил Моравецкий. — Похоже, что в среду мы будем конкретно и предметно говорить о помощи нашим соседям. Я хотел бы поблагодарить лидеров «Гражданской платформы», Левицы, Польской крестьянской партии, «Кукиз'15» и «Конфедерации» за то, что они приняли приглашение». Глава канцелярии премьера Михал Дворчик уточнил, о чем пойдет речь. Представителям правящего лагеря во главе с партией Право и Справедливость» (PiS) и оппозиции будет предложено выступить единым голосом не только внутри Польши, но и на «европейских форумах». При этом Дворчик напомнил, что «именно Моравецкий» был инициатором внеочередного саммита Европейского совета по Белоруссии.

Тут есть много странностей. Начнем с того, что устоявшейся площадкой для обсуждения стратегических вопросов внешней и внутренней политики является Совет национальной безопасности при президенте Польши (RBN). Это конституционный совещательный орган, члены которого назначаются президентом без визы премьер-министра и на заседания которого президент может приглашать тех, кого посчитает нужным. Так, во время майдана в Киеве конца 2013 — 2014 годов, когда главой польского государства являлся представитель «Гражданской платформы» Бронислав Коморовский, RBN пытался сотрудничать с находящейся тогда в оппозиции «Правом и Справедливостью» в выработке единой линии, правда, безуспешно. Но в любом случае логично было бы и сейчас, в ходе белорусского кризиса, созывать сбор всех фракций и групп Сейма польскому президенту Анджею Дуде и в рамках Совета национальной безопасности. Однако инициативу перехватил Моравецкий. Поэтому совещание под эгидой премьера выглядит «политическим экспериментом», который не мог бы состояться без благословения председателя PiS Ярослава Качиньского.

Фактически Моравецкий перехватывает конституционные полномочия Дуды. Но почему? Напомним, что первым в бой на белорусском направлении вступил все же польский президент. Вместе со своим литовским коллегой Гитанасом Науседом вечером 9 августа, когда в соседней республике завершалось голосование на выборах президента, он заявил, что «тесное сотрудничество с Европейским союзом в интересах Белоруссии. Мы хотим, чтобы дверь для такого сотрудничества оставалась открытой, и мы по-прежнему готовы продолжать поддерживать Белоруссию на пути к углублению ее отношений с единой европейской семьей». Фактически это был призыв к танго с Александром Лукашенко. Однако уже на следующий день Моравецкий призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать внеочередной саммит Европейского совета в связи с кризисной ситуацией в Белоруссии. Это факты, а теперь версия. Дуда и Науседа не собирались вовлекать ЕС в переговоры с Минском, планируя разыграть все с Лукашенко «на троих». Или не совсем «на троих», поскольку, на наш взгляд, за двумя президентами маячил Вашингтон. В то время как польский премьер делал ставку на Брюссель.

Ведь тональность заявлений Моравецкого о Лукашенко была более жесткой и направленной на то, чтобы ЕС заговорил с белорусским президентом языком санкций, что не могло не вызвать там ответную реакцию и возведение жестких ответных барьеров. Премьер пытался подключить к этому и американцев, в частности посетившего 15 августа госсекретаря США Майка Помпео, однако «нужной суровости» от него не добился. Позже стало известно о турне в Вильнюс, Москву и Киев первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна, в повестке которого была обозначена ситуация в Белоруссии. Зияющей дырой на этом фоне являлось отсутствие Варшавы в географии Бигэна. Видимо, потому, что МИД Польши встал на сторону Моравецкого, проявив солидарность с ним в выборе европейского вектора. Заметим, что в Вильнюсе по итогам общения с американским дипломатом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила готовность вступить в диалог с властями, а сам Бигэн подчеркнул, что «Соединенные Штаты не могут и не будут решать судьбу Белоруссии». При этом и Брюссель, похоже, не дал польскому премьеру того, что позволило бы ему наступательно вести себя с Минском. Как заявил в интервью в интервью газете El País верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Брюссель не признает законность переизбрания Лукашенко, как и венесуэльского лидера Мадуро, но «они контролирует правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело».

С такими слабыми картами Моравецкий мог бы и отступить от Белоруссии. Так почему же тогда он созывает совещание и почем его приглашение приняла оппозиция, обычно непримиримая по отношению к PiS? Судя по всему, премьер спасает себя от проблем во внутренней политике. В последнее время его активно атакует Збигнев Зёбро, глава входящей в правящий лагерь партии «Солидарная Польша», министр юстиции и генеральный прокурор. Зёбро, оговаривая, что «не руководит МИД Польши» и «не курирует вопросы, связанные с Белоруссией», тем не менее, выступил со своей позицией. «Мы знаем, что такое режим Лукашенко, — говорил министр. — Но мы должны спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести. На мой взгляд, без ответа на эти вопросы никаких действий предпринимать нельзя». Позже депутат Европейского парламента от «Солидарной Польши» Патрик Яки продолжил эту линию, подчеркнув, что «не будем обольщаться: выбирая между Россией и Белоруссией, большая часть стран ЕС выберет свои интересы с Россией». Это слабо завуалированный удар по Моравецкому. В ответ премьер и сделал ход с оппозицией, которая ориентированная на Брюссель и которой «проевропейский» курс правительства выгоден по тактическим причинам. Но сможет ли «большой курултай», созванный Моравецким, помочь ему пройти между «проамериканским» Дудой и «антиевропейским» Зёбро? Ответ не очевиден.