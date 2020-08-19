Москва, , 11:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев в интервью «Комсомольской правде», комментируя ситуацию в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против фальсификаций президентских выборов, бессменного правления Александра Лукашенко и жестокого подавления протестных акций, применения к задержанным бесчеловечного обращения и пыток.

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