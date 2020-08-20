Таллин, , 19:05 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с экс-кандидатом на должность президента Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает 20 августа пресс-служба эстонского МИД.

Рейнсалу объяснил Тихановской, в чём заключается точка зрения Эстонии, а также посоветовал добиваться политического диалога, ведущего к новым президентским выборам.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу со Светланой Тихановской, баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии. Рейнсалу объяснил точку зрения Эстонии и подчеркнул необходимость найти решение кризиса в Беларуси посредством политического диалога, который приведет к новым и свободным выборам», — указано в сообщении.

При этом Рейнсалу выразил обеспокоенность в связи с возбуждением властями Белоруссии уголовного дела в отношении членов так называемого «Координационного совета оппозиции».

В свою очередь, Светлана Тихановская поблагодарила всё Эстонское государство за поддержку и защиту демократии и прав человека.

Напомним, белорусская «оппозиция» не признает итоги прошедших выборов и объявила о создании «координационного совета» по трансферу власти. Какими способами формируется этот коллектив, неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Белоруссии возвращается на рельсы «многовекторности»