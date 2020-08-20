Минск, , 22:46 — REGNUM Оборудование границы между Белоруссией и Россией потребует до пяти лет времени и обойдётся в 2,5−3 млрд белорусских рублей, заявил 20 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ.

Граница Dpsu.gov.ua

Об этом Головченко заявил, комментируя планы «оппозиции» закрыть границу с Россией и оборудовать её полноценно.

«Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5−3 млрд белорусских рублей. На работы уйдет три-пять лет», — сказал Головченко.

Ранее премьер-министр Белоруссии назвал экономические планы «оппозиции» кошмарным сном для белорусской экономики.

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