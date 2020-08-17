Вильнюс, 17 августа 2020, 13:45 — REGNUM Военная помощь белорусскому руководству будет воспринята как «вторжение», об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 17 августа, сообщает Reuters.
Напомним, президент Белоруссии заявил 17 августа, что Россия может «при первом запросе» оказать поддержку Минску в деле обеспечения безопасности его страны в случае военной угрозы извне. Белорусский лидер подчеркнул, что подобная договоренность была достигнута во время состоявшегося в 15 августа телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.