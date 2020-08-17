Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Военная помощь белорусскому руководству будет воспринята как «вторжение», об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 17 августа, сообщает Reuters.

«Нет причин для военной поддержки со стороны России, нет никаких юридических или иных оснований для этого. Она была бы вторжением в страну и уничтожила бы последние следы ее независимости», — сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

«Россия пошла бы на большой риск, если бы сделала это на фоне происходящего в Белоруссии», — подчеркнул, отметив, что «вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически».

Напомним, президент Белоруссии заявил 17 августа, что Россия может «при первом запросе» оказать поддержку Минску в деле обеспечения безопасности его страны в случае военной угрозы извне. Белорусский лидер подчеркнул, что подобная договоренность была достигнута во время состоявшегося в 15 августа телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.