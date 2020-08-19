19 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:19 — REGNUM Представители различных конфессий в Белоруссии — христиане, иудеи и мусульмане — провели вчера, 18 августа, совместную молитву за Отечество. Инициатором ее выступил председатель Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По его словам, совместная молитва должна направить страну на мирный путь развития событий, «для чего есть все предпосылки — ведь представители разных христианских конфессий и разных религий издавна жили в мире и согласии на нашей земле».

Безусловно, цель благая и благородная. Но к ней ведут разные тропинки. В интервью польскому католическому порталу Katolicka Agencja Informacyjna, опубликованному сегодня, 19 августа, архиепископ разъяснил свою позицию. Обозначим некоторые тезисы. Во-первых, он упомянул, что среди тех, кто приходит к тюрьмам поддержать задержанных демонстрантов, много «католических священников и сестер», которые «стараются помочь присутствующим материально и духовно». Во-вторых, монсеньор отмел в сторону спекуляции о «российском вмешательстве в Белоруссию», потому что «здесь никто не угрожает интересам Москвы», но выразил обеспокоенность «отсутствием явного лидера у оппозиции». В-третьих, предостерег от «линчевания» как членов избирательных комиссий, которых «обвиняют в фальсификации результатов голосования», так и сотрудников «ОМОН и других силовых структур, которые фактически «прославились» актами насилия и жестокости». В-четвертых, попросил Варшаву оказывать помощь таким образом, чтобы «не вызывать подозрений и не давать властям повода обвинять Польшу и поляков во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», предложив делать это через структуры католической благотворительной организации Caritas.

Католики в жизни Белоруссии занимают не главенствующее, но важное значение. По данным аппарата белорусского уполномоченного по делам религии и национальностей, «ведущее место» в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь, которая объединяет 1709 православных приходов, 15 епархий, 6 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, одну миссию. Католическая церковь в Белоруссии объединяет четыре епархии, которые насчитывают 498 общин, действуют шесть духовных учебных заведений, 11 миссий и девять монастырей. Считается (так говорят сами католики), что католицизм исповедуют около 1,4 миллионов граждан Белоруссии, что составляет 15% от ее численности. Но есть еще и политическая составляющая, связанная уже со Святым престолом. Белорусского президента Александра Лукашенко не часто приглашают в последние годы в Европу. Тем почетнее для него был визит в Ватикан в мае 2016 года. После встречи с папой Римским Франциском президент заявил о схожести его взглядов и жизненных принципов с теми, которых придерживается понтифик. Помимо того, он предложил Франциску приехать в Белоруссию и встретиться с патриархом Московский и всея Руси Кириллом на белорусской земле, что, впрочем, было со скепсисом встречено в Русской православной церкви.

Нынешние события в Белоруссии внимательно изучаются Святым престолом. В воскресенье, 16 августа, после молитвы «Ангел Господень» понтифик заявил: «Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране (Белоруссии — С.С.) после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира». Для католиков всего мира и не только их — это сигнал, Ватикан держит руку на пульсе. Но согласует ли с Ватиканом все свои действия архиепископ Кондрусевич? Монсеньор хорошо известен в России. Во времена папы Иоанна Павла II, в чье окружении он был вхож, что позволяло ему обращаться напрямую и минуя различные бюрократические препоны и инстанции, Кондрусевич с 1999 по 2005 годы являлся председателем Конференции католического епископата России. Но после смерти Иоанна Павла II в 2007 году его отправили в Минск. Сегодня этот 74-летний прелат, которого в московских католических кругах называют еще «российским пенсионером», занимается в основном белорусскими делами.

Вопрос в том, как расценивать его непосредственное участие в сегодняшнем кризисе в республике. Вроде бы и прозвучал правильный призыв не «линчевать» членов избирательных комиссий и сотрудников ОМОН и спецслужб, однако он сопровождается характеристикой их как «фальсификаторов» в первом случае, так и «насильников» во втором, хотя никаких судебных решений на сей счет вынесено не было. В итоге складывается ощущение вовлечения архиепископа в политический процесс и игре в пользу одной стороны. Отметим, что заявления на актуальную ныне тему делает и православный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел, но они носят выдержанный характер. «Католическая церковь в Белоруссии поддерживает критиков Лукашенко», — замечает австрийский католической портал KATHPRESS. Вряд ли в таком ее имидже заинтересован Святой престол, которые привык играть в долгую.

3 января 2021 года Кондрусевичу исполняется 75 лет. По традиции он должен направить заявление об уходе папе Римскому. День в день такие прошения удовлетворяются редко. Но в этом году Франциск пошел на такое в отношении двух польских епископов. Посмотрим, как поступит понтифик с аналогичным письмом Кондрусевича.