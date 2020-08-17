Москва, , 09:50 — REGNUM Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии опубликовал на своём сайте открытое письмо к властям страны. Турбизнес призывает остановить насилия в стране.

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В частности, в письме говорится, что «турбизнесу и многим отраслям экономики миролюбивой, тихой Белоруссии наносится огромный ущерб. Белоруссия рискует превратиться в страну-изгоя».

РСТО просит власти страны решать все проблемы в мирном формате. Призыв белорусских коллег поддерживает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в его стране после выборов главы государства организуют приехавшие из-за рубежа люди.

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