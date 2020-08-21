Минск, 21 августа 2020, 22:13 — REGNUM В отношении 46 граждан Белоруссии возбуждены уголовные дела о насильственных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает 21 августа пресс-служба МВД республики.
Ведомство отмечает, что большинство фигурантов этих дел на данный момент отпущены под подписку о невыезде.
Напомним, речь идет о беспорядках и акциях протеста, начавшихся в республике 9 августа после президентских выборов. оппозиция президента Лукашенко не признала итогов выборов и организовала манифестации и столкновения с силовиками.
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