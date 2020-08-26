Москва, , 05:15 — REGNUM Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов, проставив в них отметки, которые не предусмотрены положением о паспорте гражданина РФ, сообщили 25 августа в пресс-службе МВД России.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — объяснили в ведомстве.

В МВД добавили, что вина в этой ситуации не будет возлагаться на владельцев паспортов, поскольку они не причастны к нарушению.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе массовых акций протеста, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, пострадали сотни человек, тысячи человек были задержаны. Среди пострадавших и задержанных оказались журналисты, в том числе российские.

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