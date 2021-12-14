Взрыв в женском монастыре в Серпухове
Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция
В Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021 года сработало самодельное взрывное устройство. Предварительно установлено, что в действие его привел 18-летний молодой человек. Известно о восьми пострадавших, в том числе семерых детях. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В женском...
14 декабря 2021
Адвокат не исключил пожизненного срока для серпуховского подрывника
Подозреваемый во взрыве на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область) может получить пожизненный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов...
14 декабря 2021
В Подмосковье усилят меры безопасности на праздники
На период праздничных мероприятий в Подмосковье необходимо усилить меры безопасности. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. «Хочу начать с того происшествия, трагедии, которое произошло...
14 декабря 2021
Дело о взрыве в монастыре Серпухова передали в центральный аппарат СКР
В центральный аппарат Следственного комитета России передано дело о происшествии на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область), сообщила 13 декабря официальный представитель ведомства Светлена Петренко. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском...
13 декабря 2021
Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове
Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове молодого человека, являющегося бывшим воспитанником этого учебного заведения. Об этом 13 декабря сообщает Телеграмм-канал Baza. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском...
13 декабря 2021
Источник: при взрыве в подмосковном монастыре пострадали 12 человек
Число пострадавших при взрыве на территории Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове выросло до 12. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник уточнил, что все пострадавшие являются подростками. «Один из них — 15-летний — госпитализирован...
13 декабря 2021
В РПЦ окажут помощь всем пострадавшим при ЧП в женском монастыре
Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь всем пострадавшим в результате происшествия в православной гимназии Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ...
13 декабря 2021
В РПЦ заявили, что помогут пострадавшим при взрыве в монастыре в Серпухове
Помощь, а также всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове окажет Русская Православная церковь (РПЦ). Об этом 13 декабря заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир...
13 декабря 2021
СКР возбудил дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове
Нападение бывшего воспитанника гимназии на территории женского монастыря в Серпухове квалифицировано как покушение на убийство, сообщается на сайте СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция» На месте происшествия работает...
13 декабря 2021
12 человек пострадали при взрыве на территории монастыря в Серпухове
Количество пострадавших при взрыве, произошедшем на территории Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил 13 декабря источник в экстренных службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре —...
13 декабря 2021
После взрыва в подмосковном монастыре возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после происшествия на территории Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт Следственного комитета России. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция» Уголовное...
13 декабря 2021
Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрыве в монастыре
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство на территории монастыря в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт СК РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в...
13 декабря 2021
Воробьёв пообещал подробное расследование по ЧП в женском монастыре
После происшествия в православной гимназии на территории Введенского женского монастыря в Серпухове будет проведено подробное расследование. Об этом заявил 13 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре —...
13 декабря 2021
В МВД назвали ЧП в женском монастыре в Серпухове самоподрывом
ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция» По данным ведомства, в 8:24 13 декабря в помещение православной гимназии рядом с Введенским...
13 декабря 2021
Один ребёнок доставлен в ожоговый центр после взрыва в монастыре
В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец». Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция» ЧП...
13 декабря 2021
Источник: напавший на женский монастырь в Серпухове скончался
Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция» Источник...
13 декабря 2021
Устроивший взрыв в монастыре в Подмосковье молодой человек погиб
Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре —...
13 декабря 2021
На женский монастырь в Подмосковье напал бывший воспитанник
Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском...
13 декабря 2021
На место взрыва в монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области
На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве. «Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности...
13 декабря 2021
В СК назвали причину взрыва в монастыре в Подмосковье
На территории женского монастыря в городе Серпухове в Подмосковье неизвестным было приведено в действие взрывное устройство. Об этом 13 декабря сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московский области Ольга Врадий. «Тринадцатого декабря на территории...
13 декабря 2021