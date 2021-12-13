Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Нападение бывшего воспитанника гимназии на территории женского монастыря в Серпухове квалифицировано как покушение на убийство, сообщается на сайте СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

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На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после происшествия в православной гимназии на территории Введенского женского монастыря в Серпухове будет проведено подробное расследование.